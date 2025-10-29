Imenik tvrtki
CMR Surgical
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

CMR Surgical Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United Kingdom u CMR Surgical ukupno iznosi £50.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CMR Surgical. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Medijan paketa
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£50.3K
Razina
-
Osnovna plaća
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u CMR Surgical in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £86,440. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CMR Surgical za ulogu Softverski Inženjer in United Kingdom je £46,414.

