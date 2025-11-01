Imenik tvrtki
Clickhouse
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Clickhouse Softverski Inženjer Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Clickhouse. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

€131K - €152K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
€121K€131K€152K€169K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 1 više Softverski Inženjer prijava u Clickhouse za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Clickhouse, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Clickhouse in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €169,174. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Clickhouse za ulogu Softverski Inženjer in Germany je €120,838.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Clickhouse

Povezane tvrtke

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Square
  • Databricks
  • PayPal
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi