Clickhouse Plaće

Medijan plaće u Clickhouse je $234,375 za Softverski Inženjer . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Clickhouse. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $234K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Clickhouse, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Самая высокооплачиваемая позиция в Clickhouse — Softverski Inženjer с годовой общей компенсацией $234,375. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Clickhouse составляет $234,375.

