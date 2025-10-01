Imenik tvrtki
Clearwater Analytics
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Boise Area

Clearwater Analytics Softverski Inženjer Plaće u Boise Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Boise Area u Clearwater Analytics ukupno iznosi $125K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Clearwater Analytics. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Clearwater Analytics
Software Engineer
Boise, ID
Ukupno godišnje
$125K
Razina
L2
Osnovna plaća
$115K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Clearwater Analytics?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Najnoviji podnesci plata

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Clearwater Analytics in Boise Area ima godišnju ukupnu naknadu od $170,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Clearwater Analytics za ulogu Softverski Inženjer in Boise Area je $120,000.

Ostali resursi