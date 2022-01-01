ClearTax Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća ClearTax je od $11,907 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $103,809 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke ClearTax. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

Softverski inženjer
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $16.8K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $104K

Poslovni analitičar
$11.9K
Razvoj poslovanja
$19.8K
Dizajner proizvoda
$30.7K
Voditelj programa
$13K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki ClearTax, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at ClearTax is Voditelj softverskog inženjerstva with a yearly total compensation of $103,809. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ClearTax is $27,941.

