ClearTax Plaće

Raspon plaća ClearTax je od $11,907 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $103,809 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke ClearTax. Zadnje ažurirano: 8/24/2025
U tvrtki ClearTax, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:
25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)
25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)
25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)
25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)
