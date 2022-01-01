Direktorij Tvrtki
Clearco
Clearco Plaće

Raspon plaća Clearco je od $77,472 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $188,187 za Marketing na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Clearco. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $133K
Znanstvenik podataka
$104K
Marketing
$188K

Voditelj proizvoda
$146K
Regrutator
$95K
Prodaja
$77.5K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $176K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Clearco is 行銷 at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $188,187. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clearco is $132,641.

