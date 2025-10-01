Softverski Inženjer naknada in New York City Area u CLEAR kreće se od $217K year za Software Engineer II do $353K year za Staff Software Engineer. Medijan year paketa naknade in New York City Area ukupno iznosi $223K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CLEAR. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
GOD 1
30%
GOD 2
50%
GOD 3
U CLEAR, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
30% stječe se u 2nd-GOD (30.00% godišnje)
50% stječe se u 3rd-GOD (50.00% godišnje)
