Imenik tvrtki
CLEAR
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Bengaluru

CLEAR Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Bengaluru u CLEAR ukupno iznosi ₹1.84M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CLEAR. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.84M
Razina
Software Engineer I
Osnovna plaća
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u CLEAR?

₹13.95M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

20%

GOD 1

30%

GOD 2

50%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U CLEAR, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 30% stječe se u 2nd-GOD (30.00% godišnje)

  • 50% stječe se u 3rd-GOD (50.00% godišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u CLEAR in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹7,927,480. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CLEAR za ulogu Softverski Inženjer in Greater Bengaluru je ₹1,836,238.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za CLEAR

Povezane tvrtke

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi