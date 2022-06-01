CLEAR Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća CLEAR je od $6,651 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $418,000 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke CLEAR. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend softverski inženjer

Voditelj softverskog inženjerstva
Median $418K
Dizajner proizvoda
Median $188K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Voditelj proizvoda
Median $250K
Tehnički voditelj programa
Median $200K
Voditelj poslovnih operacija
$72.4K
Korisnička služba
$42K
Znanstvenik podataka
$201K
Marketing
$121K
Regrutator
$191K
Prodaja
$6.7K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$113K
Raspored stjecanja prava

20%

GODINA 1

30%

GODINA 2

50%

GODINA 3

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki CLEAR, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 20% stječe prava u 1st-GODINA (20.00% godišnje)

  • 30% stječe prava u 2nd-GODINA (30.00% godišnje)

  • 50% stječe prava u 3rd-GODINA (50.00% godišnje)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki CLEAR je Voditelj softverskog inženjerstva s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $418,000. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki CLEAR je $191,453.

