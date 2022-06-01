CLEAR Plaće

Raspon plaća CLEAR je od $6,651 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $418,000 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke CLEAR. Zadnje ažurirano: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.
20%
GODINA 1
30%
GODINA 2
50%
GODINA 3
U tvrtki CLEAR, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja prava:
20% stječe prava u 1st-GODINA (20.00% godišnje)
30% stječe prava u 2nd-GODINA (30.00% godišnje)
50% stječe prava u 3rd-GODINA (50.00% godišnje)
Posjetite Levels.fyi zajednicu za interakciju s zaposlenicima iz različitih tvrtki, dobivanje savjeta o karijeri i više.