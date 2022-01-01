Direktorij Tvrtki
Clear Street
Clear Street Plaće

Raspon plaća Clear Street je od $112,435 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Informatolog (IT) na donjem kraju do $323,339 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Clear Street. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend softverski inženjer

Financijski analitičar
$284K
Informatolog (IT)
$112K

Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Clear Street, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (25.00% godišnje)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Clear Street je Softverski inženjer at the L5 level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $323,339. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Clear Street je $231,000.

