Clear Capital Plaće

Raspon plaća Clear Capital je od $44,880 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Korisnička služba na donjem kraju do $150,000 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Clear Capital. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $150K
Poslovni analitičar
$64.3K
Korisnička služba
$44.9K

Voditelj proizvoda
$141K
Tehnički voditelj programa
$137K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Clear Capital je Softverski inženjer s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $150,000. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Clear Capital je $136,554.

