CleanChoice Energy Plaće

Raspon plaća CleanChoice Energy je od $6,553 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Računovođa na donjem kraju do $185,925 za Znanstvenik podataka na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke CleanChoice Energy. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Računovođa
$6.6K
Znanstvenik podataka
$186K
Marketinške operacije
$112K

Softverski inženjer
$166K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki CleanChoice Energy je Znanstvenik podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $185,925. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki CleanChoice Energy je $138,809.

