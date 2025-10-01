Imenik tvrtki
Clark Associates Softverski Inženjer Plaće u Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area u Clark Associates ukupno iznosi $85K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Clark Associates. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Clark Associates
Software Engineer
Lititz, PA
Ukupno godišnje
$85K
Razina
Mid
Osnovna plaća
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Clark Associates?

$160K

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Clark Associates in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area ima godišnju ukupnu naknadu od $138,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Clark Associates za ulogu Softverski Inženjer in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area je $80,000.

