Clarivate Analytics Znanstvenik Podataka Plaće u Greater Barcelona Area

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in Greater Barcelona Area u Clarivate Analytics ukupno iznosi €71.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Clarivate Analytics. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Ukupno godišnje
€71.2K
Razina
Senior
Osnovna plaća
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€7.3K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Clarivate Analytics?

€142K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area ima godišnju ukupnu naknadu od €77,329. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Clarivate Analytics za ulogu Znanstvenik Podataka in Greater Barcelona Area je €72,610.

