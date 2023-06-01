Clarity Software Solutions Plaće

Plaće u Clarity Software Solutions kreću se od $63,700 ukupne godišnje naknade za Menadžer Programa na donjoj strani do $140,700 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Clarity Software Solutions . Zadnje ažuriranje: 9/4/2025