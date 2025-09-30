Softverski Inženjer naknada in Greater Seattle Area u Clari ukupno iznosi $209K year za L4. Medijan year paketa naknade in Greater Seattle Area ukupno iznosi $182K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Clari. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$209K
$186K
$23.4K
$0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Clari, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Clari, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)