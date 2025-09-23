Imenik tvrtki
Cityblock Health
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

Cityblock Health Menadžer Proizvoda Plaće

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in United States u Cityblock Health ukupno iznosi $173K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cityblock Health. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Medijan paketa
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
Ukupno godišnje
$173K
Razina
L2
Osnovna plaća
$153K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cityblock Health?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Cityblock Health in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $193,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cityblock Health za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $173,000.

Ostali resursi