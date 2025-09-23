Imenik tvrtki
CityBase Arhitekt Rješenja Plaće

Medijan Arhitekt Rješenja paketa naknade in United States u CityBase ukupno iznosi $106K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CityBase. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Medijan paketa
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Ukupno godišnje
$106K
Razina
L1
Osnovna plaća
$106K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u CityBase?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u CityBase in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $107,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CityBase za ulogu Arhitekt Rješenja in United States je $106,000.

Ostali resursi