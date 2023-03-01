Imenik tvrtki
City of Seattle
City of Seattle Plaće

Plaće u City of Seattle kreću se od $96,361 ukupne godišnje naknade za Menadžer Tehničkih Programa na donjoj strani do $201,000 za Elektroinženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika City of Seattle. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

IT Tehnolog
Median $135K
Menadžer Poslovnih Operacija
$172K
Poslovni Analitičar
$161K

Građevinski Inženjer
$127K
Elektroinženjer
$201K
Menadžer Programa
$105K
Menadžer Projekta
$153K
Softverski Inženjer
$152K
Menadžer Tehničkih Programa
$96.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u City of Seattle je Elektroinženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u City of Seattle je $152,235.

