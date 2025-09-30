Imenik tvrtki
CitiusTech
CitiusTech Softverski Inženjer Plaće u United States

Softverski Inženjer naknada in United States u CitiusTech ukupno iznosi $87K year za Software Engineer I. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $86K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CitiusTech. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 1 više nivoa
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u CitiusTech?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u CitiusTech in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $102,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CitiusTech za ulogu Softverski Inženjer in United States je $86,000.

Ostali resursi