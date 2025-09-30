Softverski Inženjer naknada in Mumbai Metropolitan Region u CitiusTech ukupno iznosi ₹614K year za Software Engineer I. Medijan year paketa naknade in Mumbai Metropolitan Region ukupno iznosi ₹727K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CitiusTech. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
