Citadel
  • Plaće
  • Trader

  • Sve Trader plaće

Citadel Trader Plaće

Medijan Trader paketa naknade in United States u Citadel ukupno iznosi $375K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Citadel. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Medijan paketa
company icon
Citadel
Trader
Chicago, IL
Ukupno godišnje
$375K
Razina
-
Osnovna plaća
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$225K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u Citadel?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa jobFamilies.Trader sa Citadel in United States ay may taunang kabuuang bayad na $600,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Citadel para sa jobFamilies.Trader role in United States ay $375,000.

