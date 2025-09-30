Imenik tvrtki
Citadel
Citadel Softverski Inženjer Plaće u United Kingdom

Softverski Inženjer naknada in United Kingdom u Citadel kreće se od £197K year za L1 do £300K year za L5. Medijan year paketa naknade in United Kingdom ukupno iznosi £286K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Citadel. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Citadel?

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Produkcijski Softverski Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Sistemski Inženjer

Kvantitativni Developer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Citadel in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £416,816. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Citadel za ulogu Softverski Inženjer in United Kingdom je £289,630.

Ostali resursi