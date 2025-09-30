Softverski Inženjer naknada in New York City Area u Citadel kreće se od $408K year za L1 do $643K year za L5. Medijan year paketa naknade in New York City Area ukupno iznosi $570K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Citadel. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
