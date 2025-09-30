Citadel Softverski Inženjer Plaće u New York City Area

Softverski Inženjer naknada in New York City Area u Citadel kreće se od $408K year za L1 do $643K year za L5. Medijan year paketa naknade in New York City Area ukupno iznosi $570K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Citadel. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L1 ( Početni nivo ) $408K $305K $1.5K $102K L2 $422K $259K $0 $163K L3 $545K $286K $12.9K $246K L4 $545K $269K $0 $276K Prikaži 1 više nivoa

$160K Budite Plaćeni, Ne Odigrani Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata

​ Filter tablice Pretplati se Dodaj Dodaj komp Dodaj kompenzaciju

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( USD ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Zapošljavanje? Stvori interaktivnu ponudu

Doprinesi

Koji je raspored sticanja u Citadel ?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude . Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više → Unesite Vašu E-mail Adresu Unesite Vašu E-mail Adresu Pretplatite se Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi Pošaljite novi naziv