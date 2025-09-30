Softverski Inženjer naknada in Greater London Area u Citadel kreće se od £197K year za L1 do £300K year za L5. Medijan year paketa naknade in Greater London Area ukupno iznosi £286K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Citadel. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uključeni naziviPošaljite novi naziv