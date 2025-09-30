Softverski Inženjer naknada in Greater Chicago Area u Citadel kreće se od $290K year za L1 do $553K year za L5. Medijan year paketa naknade in Greater Chicago Area ukupno iznosi $400K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Citadel. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uključeni naziviPošaljite novi naziv