Imenik tvrtki
Citadel
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Chicago Area

Citadel Softverski Inženjer Plaće u Greater Chicago Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Chicago Area u Citadel kreće se od $290K year za L1 do $553K year za L5. Medijan year paketa naknade in Greater Chicago Area ukupno iznosi $400K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Citadel. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Prikaži 1 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Citadel?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Produkcijski Softverski Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Sistemski Inženjer

Kvantitativni Developer

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Citadel in Greater Chicago Area sits at a yearly total compensation of $645,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Softverski Inženjer role in Greater Chicago Area is $410,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Citadel

Povezane tvrtke

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi