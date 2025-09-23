Hardverski Inženjer naknada in United States u Citadel ukupno iznosi $213K year za L1. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $328K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Citadel. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$213K
$150K
$0
$62.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
