Znanstvenik Podataka naknada in United States u Citadel kreće se od $294K year za L1 do $473K year za L3. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $250K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Citadel. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uključeni naziviPošaljite novi naziv