Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
  • Plaće
  • Hardverski Inženjer

  • Sve Hardverski Inženjer plaće

  • Greater Boston Area

Cisco Hardverski Inženjer Plaće u Greater Boston Area

Hardverski Inženjer naknada in Greater Boston Area u Cisco ukupno iznosi $298K year za Grade 12. Medijan year paketa naknade in Greater Boston Area ukupno iznosi $215K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cisco. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Cisco, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Uključeni nazivi

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

ČPP

The highest paying salary package reported for a Hardverski Inženjer at Cisco in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $363,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Hardverski Inženjer role in Greater Boston Area is $220,000.

Ostali resursi