Cisco Financijski Analitičar Plaće u Raleigh-Durham Area

Medijan Financijski Analitičar paketa naknade in Raleigh-Durham Area u Cisco ukupno iznosi $116K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cisco. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Ukupno godišnje
$116K
Razina
L8
Osnovna plaća
$98K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$13K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cisco?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Cisco, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

The highest paying salary package reported for a Financijski Analitičar at Cisco in Raleigh-Durham Area sits at a yearly total compensation of $132,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Financijski Analitičar role in Raleigh-Durham Area is $104,860.

Ostali resursi