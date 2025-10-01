Imenik tvrtki
Cisco
  Plaće
  Znanstvenik Podataka

  Sve Znanstvenik Podataka plaće

  Greater Bengaluru

Cisco Znanstvenik Podataka Plaće u Greater Bengaluru

Znanstvenik Podataka naknada in Greater Bengaluru u Cisco kreće se od ₹3.28M year za Grade 8 do ₹7.02M year za Grade 11. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹3.33M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cisco. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.28M
₹2.71M
₹382K
₹190K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Cisco, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Cisco in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹8,213,580. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cisco za ulogu Znanstvenik Podataka in Greater Bengaluru je ₹3,325,313.

