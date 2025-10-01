Imenik tvrtki
Medijan Analitičar Podataka paketa naknade in San Francisco Bay Area u Cisco ukupno iznosi $239K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cisco. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Cisco
Data Analyst
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$239K
Razina
G10
Osnovna plaća
$153K
Stock (/yr)
$70.8K
Bonus
$15.3K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Cisco, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



The highest paying salary package reported for a Analitičar Podataka at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $400,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Analitičar Podataka role in San Francisco Bay Area is $151,559.

