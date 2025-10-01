Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Poslovne Operacije

  • Sve Poslovne Operacije plaće

  • San Francisco Bay Area

Cisco Poslovne Operacije Plaće u San Francisco Bay Area

Medijan Poslovne Operacije paketa naknade in San Francisco Bay Area u Cisco ukupno iznosi $175K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cisco. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Cisco
Business Operations
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$175K
Razina
hidden
Osnovna plaća
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cisco?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Cisco, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovne Operacije u Cisco in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $355,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cisco za ulogu Poslovne Operacije in San Francisco Bay Area je $182,700.

