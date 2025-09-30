Imenik tvrtki
Cirrus Logic Hardverski Inženjer Plaće u Edinburgh Metro Area

Medijan Hardverski Inženjer paketa naknade in Edinburgh Metro Area u Cirrus Logic ukupno iznosi £82.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cirrus Logic. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Ukupno godišnje
£82.5K
Razina
L3
Osnovna plaća
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bonus
£5.3K
Godine u tvrtki
8 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cirrus Logic?

£121K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

ČPP

The highest paying salary package reported for a Hardverski Inženjer at Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area sits at a yearly total compensation of £152,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Hardverski Inženjer role in Edinburgh Metro Area is £68,905.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cirrus Logic

