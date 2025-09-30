Imenik tvrtki
CircleCI
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Toronto Area

CircleCI Softverski Inženjer Plaće u Greater Toronto Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Toronto Area u CircleCI kreće se od CA$168K year za E2 do CA$191K year za E3. Medijan year paketa naknade in Greater Toronto Area ukupno iznosi CA$187K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CircleCI. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Početni nivo)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U CircleCI, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u CircleCI in Greater Toronto Area ima godišnju ukupnu naknadu od CA$224,924. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CircleCI za ulogu Softverski Inženjer in Greater Toronto Area je CA$171,439.

Ostali resursi