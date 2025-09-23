Imenik tvrtki
CircleCI
CircleCI Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in Netherlands u CircleCI kreće se od $51.9K do $73.6K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CircleCI. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$58.9K - $69.8K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$51.9K$58.9K$69.8K$73.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U CircleCI, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analitičar Podataka na CircleCI in Netherlands situa-se numa remuneração total anual de $73,620. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CircleCI para a função de Analitičar Podataka in Netherlands é $51,854.

