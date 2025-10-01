Imenik tvrtki
Cimpress
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Prague Metropolitan Area

Cimpress Softverski Inženjer Plaće u Prague Metropolitan Area

Softverski Inženjer naknada in Prague Metropolitan Area u Cimpress ukupno iznosi CZK 1.67M year za PR3. Medijan year paketa naknade in Prague Metropolitan Area ukupno iznosi CZK 1.45M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cimpress. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
PR1
(Početni nivo)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
CZK 3.5M

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Cimpress, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Softverski Inženjer katika Cimpress in Prague Metropolitan Area kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa CZK 2,256,651. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Cimpress kwa jukumu la Softverski Inženjer in Prague Metropolitan Area ni CZK 1,446,103.

