Cimpress Softverski Inženjer Plaće u Greater Boston Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Boston Area u Cimpress kreće se od $119K year za PR1 do $216K year za PR4. Medijan year paketa naknade in Greater Boston Area ukupno iznosi $142K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cimpress. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
PR1
(Početni nivo)
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Prikaži 2 više nivoa
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Cimpress, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Cimpress in Greater Boston Area ima godišnju ukupnu naknadu od $215,667. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cimpress za ulogu Softverski Inženjer in Greater Boston Area je $155,000.

Ostali resursi