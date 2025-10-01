Imenik tvrtki
Cimpress
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Czech Republic

Cimpress Softverski Inženjer Plaće u Czech Republic

Softverski Inženjer naknada in Czech Republic u Cimpress ukupno iznosi CZK 1.67M year za PR3. Medijan year paketa naknade in Czech Republic ukupno iznosi CZK 1.45M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cimpress. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
PR1
(Početni nivo)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Prikaži 2 više nivoa
CZK 3.5M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Cimpress, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Cimpress in Czech Republic ima godišnju ukupnu naknadu od CZK 2,256,651. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cimpress za ulogu Softverski Inženjer in Czech Republic je CZK 1,446,103.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cimpress

