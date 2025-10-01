Imenik tvrtki
Cimpress
Cimpress Menadžer Proizvoda Plaće u Mumbai Metropolitan Region

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in Mumbai Metropolitan Region u Cimpress ukupno iznosi ₹5.65M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cimpress. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Ukupno godišnje
₹5.65M
Razina
PR3
Osnovna plaća
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cimpress?

₹13.94M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Cimpress, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Cimpress in Mumbai Metropolitan Region ima godišnju ukupnu naknadu od ₹11,527,837. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cimpress za ulogu Menadžer Proizvoda in Mumbai Metropolitan Region je ₹5,647,991.

