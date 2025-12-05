Imenik tvrtki
Cigna
Cigna Menadžer Znanosti Podataka Plaće

Prosječna Menadžer Znanosti Podataka ukupna naknada in United States u Cigna kreće se od $168K do $240K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cigna. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$193K - $226K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$168K$193K$226K$240K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Cigna, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Znanosti Podataka u Cigna in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $239,850. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cigna za ulogu Menadžer Znanosti Podataka in United States je $168,100.

