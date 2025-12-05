Imenik tvrtki
Cigna
Cigna Poslovni Razvoj Plaće

Medijan Poslovni Razvoj paketa naknade in United States u Cigna ukupno iznosi $216K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cigna. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Medijan paketa
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Ukupno godišnje
$216K
Razina
Osnovna plaća
$138K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$28K
Godine u tvrtki
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cigna?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Cigna, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Razvoj u Cigna in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $292,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cigna za ulogu Poslovni Razvoj in United States je $208,760.

Ostali resursi

