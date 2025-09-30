Softverski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Ciena kreće se od $114K year za P1 do $180K year za P3. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $130K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ciena. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$133K
$125K
$1.7K
$6.5K
P3
$180K
$157K
$5.9K
$17K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Ciena, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
