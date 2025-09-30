Imenik tvrtki
Ciena
Ciena Softverski Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Softverski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Ciena kreće se od $114K year za P1 do $180K year za P3. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $130K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ciena. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
(Početni nivo)
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$133K
$125K
$1.7K
$6.5K
P3
$180K
$157K
$5.9K
$17K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 više nivoa
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ciena, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Embedded Systems Software Engineer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Ciena in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $190,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ciena za ulogu Softverski Inženjer in San Francisco Bay Area je $142,400.

Ostali resursi