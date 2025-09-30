Ciena Softverski Inženjer Plaće u India

Softverski Inženjer naknada in India u Ciena kreće se od ₹1.29M year za P1 do ₹5.45M year za P4. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹2.12M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ciena. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U Ciena, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Ciena ?

Uključeni nazivi Pošaljite novi naziv