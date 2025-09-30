Imenik tvrtki
Ciena
  • Plaće
  • Optički Inženjer

  • Sve Optički Inženjer plaće

  • Greater Ottawa Area

Ciena Optički Inženjer Plaće u Greater Ottawa Area

Optički Inženjer naknada in Greater Ottawa Area u Ciena kreće se od CA$110K year za P2 do CA$168K year za P3. Medijan year paketa naknade in Greater Ottawa Area ukupno iznosi CA$117K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ciena. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$138K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Prikaži 2 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ciena, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

The highest paying salary package reported for a Optički Inženjer at Ciena in Greater Ottawa Area sits at a yearly total compensation of CA$187,349. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Optički Inženjer role in Greater Ottawa Area is CA$158,174.

