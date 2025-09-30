Imenik tvrtki
Ciena
  • Greater Ottawa Area

Ciena Hardverski Inženjer Plaće u Greater Ottawa Area

Hardverski Inženjer naknada in Greater Ottawa Area u Ciena kreće se od CA$95.6K year za P1 do CA$255K year za P4. Medijan year paketa naknade in Greater Ottawa Area ukupno iznosi CA$146K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ciena. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.8K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ciena, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

ASIC Engineer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Hardverski Inženjer u Ciena in Greater Ottawa Area ima godišnju ukupnu naknadu od CA$254,762. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ciena za ulogu Hardverski Inženjer in Greater Ottawa Area je CA$144,088.

