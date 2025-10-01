Imenik tvrtki
CIBC
  • Plaće
  • UX Istraživač

  • Sve UX Istraživač plaće

  • Greater Toronto Area

CIBC UX Istraživač Plaće u Greater Toronto Area

Medijan UX Istraživač paketa naknade in Greater Toronto Area u CIBC ukupno iznosi CA$101K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CIBC. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
CIBC
UX Researcher
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$101K
Razina
L7
Osnovna plaća
CA$87.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$13.2K
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u CIBC?

CA$226K

The highest paying salary package reported for a UX Istraživač at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$121,525. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the UX Istraživač role in Greater Toronto Area is CA$96,079.

