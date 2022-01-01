CI&T Plaće

Plaće u CI&T kreću se od $17,078 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $121,295 za Menadžer Dizajna Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika CI&T . Zadnje ažuriranje: 9/11/2025