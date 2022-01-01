Imenik tvrtki
CI&T
CI&T Plaće

Plaće u CI&T kreću se od $17,078 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $121,295 za Menadžer Dizajna Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika CI&T. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $26.6K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Arhitekt Rješenja
Median $33.9K
Analitičar Podataka
$20.2K

Znanstvenik Podataka
$17.1K
Ljudski Resursi
$95.1K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$121K
Menadžer Proizvoda
$42.2K
Menadžer Projekta
$42K
Regrutač
$22.6K
ČPP

The highest paying role reported at CI&T is Menadžer Dizajna Proizvoda at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CI&T is $33,892.

