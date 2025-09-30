Imenik tvrtki
Cian Znanstvenik Podataka Plaće u Moscow Metro Area

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in Moscow Metro Area u Cian ukupno iznosi RUB 4.63M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cian. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Ukupno godišnje
RUB 4.63M
Razina
Senior MLE
Osnovna plaća
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
The highest paying salary package reported for a Znanstvenik Podataka at Cian in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,896,378. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cian for the Znanstvenik Podataka role in Moscow Metro Area is RUB 4,627,225.

