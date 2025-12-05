Imenik tvrtki
CI Global Asset Management
CI Global Asset Management Financijski Analitičar Plaće

Prosječna Financijski Analitičar ukupna naknada in Canada u CI Global Asset Management kreće se od CA$64.5K do CA$88K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CI Global Asset Management. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$50K - $60.4K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$46.7K$50K$60.4K$63.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u CI Global Asset Management?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Financijski Analitičar u CI Global Asset Management in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$88,010. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CI Global Asset Management za ulogu Financijski Analitičar in Canada je CA$64,490.

Ostali resursi

